Son Dakika | FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti
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Son Dakika | FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti

Son Dakika | FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, korona virüsten tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, korona virüsten tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, 15 Temmuz 2016 darbe giriminden bir gün sonra gözaltına alınıp 17 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken (56) hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

6 Nisan 2018'de yargılandığı mahkemece "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve ya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Şükrü Eken, hükümlü bulunduğu Bafra Cezaevinde korona virüse yakalanınca 24 Mart günü Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Eken dün gece hayatını kaybetti.

Mehmet Şükrü Eken'in cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Eken'in cenazesi Samsun Cumhuriyet Savcılığının kararı doğrultusunda korona virüs olması nedeniyle otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Şükrü Eken'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN

Son Dakika | FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti
Son Dakika | FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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