Son dakika! FETÖ'den görevden uzaklaştırılan astsubay, tütün kaçakçılığından gözaltına alındı
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Son dakika! FETÖ'den görevden uzaklaştırılan astsubay, tütün kaçakçılığından gözaltına alındı

24.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:19
Son dakika! FETÖ'den görevden uzaklaştırılan astsubay, tütün kaçakçılığından gözaltına alındı

Son dakika haber... KONYA'da polisin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevinden uzaklaştırılan astsubay A.T. ile birlikte çalıştığı Z.D. gözaltına alındı.

KONYA'da polisin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevinden uzaklaştırılan astsubay A.T. ile birlikte çalıştığı Z.D. gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan operasyonda FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan astsubay A.T. ile birlikte çalıştığı Z.D. gözaltına alındı. A.T.'ye ait ev, 3 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada kaçak sigara yapımında kullanılan 3 sigara dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 35 kilo kıyılmış tütün, 920 makarona basılmış tütün, 24 bin boş makaron, 16 bin 450 sigara paketi kutusu, 550 bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu sürüyor.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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