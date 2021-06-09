Son Dakika! 3 ilde esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
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Son Dakika! 3 ilde esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında

Son Dakika! 3 ilde esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde esnaftan haraç topladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Ankara merkezli 3 ilde, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen; liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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