Son Dakika! 3 ilde esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Son dakika! Ankara merkezli 3 ilde esnaftan haraç topladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
Ankara merkezli 3 ilde, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen; liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...