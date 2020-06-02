Son Dakika | Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı (3)
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Son Dakika | Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı (3)

Son dakika haberi... Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

02.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:53

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tekdal'ın oğlu Ömer Tekdal, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törende, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, cenaze namazını kıldırdığı Tekdal için dua ederek helallik istedi.

Tekdal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı ilçesindeki aile kabristanına götürüldü.

Törene, Tekdal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, cenaze namazını alana konulan sandalyede oturarak kıldı.

20. Dönem Ankara Milletvekili

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk genel başkanı oldu.

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Son Dakika | Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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