Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ev Hapsinde Tutulacak
Son dakika! FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demir, elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulacak.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Demir, adli kontrolle serbest bırakıldı, ev hapsinde tutulacak.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla şüpheli Demir'i bıraktı.
DEMİR İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Aynı soruşturma kapsamında Demir ile birlikte gözaltına alınıp sabah saatlerinde adliyeye getirilen 7 şüphelinden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunun üzerine Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer şüpheliler ise farklı adreslerde gözaltına alınmıştı.