- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
HAMA - Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimi Hama kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumun kritik olduğu aktarıldı.
Yerel kaynaklar, Esad rejiminin Hama'daki tarım arazilerini hedef aldığını, arazilerde maddi hasar meydana geldiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ