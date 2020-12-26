- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
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- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

26.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:19

- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

HAMA - Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi Hama kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumun kritik olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar, Esad rejiminin Hama'daki tarım arazilerini hedef aldığını, arazilerde maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
- Esad rejiminde Hama'ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ

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