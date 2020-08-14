Son dakika... Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (3)
Gelen son dakika haberlerine göre 'OLAY ANINI GÖRMEDİM'Gaziantep'te, ziyaretine gelen kız arkadaşı Duygu D.'nin, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet K. (20), adliyeye sevk edildi.
14.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:49
'OLAY ANINI GÖRMEDİM'
Gaziantep'te, ziyaretine gelen kız arkadaşı Duygu D.'nin, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet K. (20), adliyeye sevk edildi. Mehmet K.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.
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Kaynak: DHA