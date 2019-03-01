Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

EREN ERDEM HAKKINDA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP eski Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşma sonrası mahkeme heyetinin verdiği kararla Eren Erdem, "bilerek ve isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Eren Erdem, Onur Kala ile tutuksuz sanıklar Emre Erciş, Kutlu Esendemir, Turan Atabey ve avukatları katıldı.