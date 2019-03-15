Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 49 kişi yaşamını yitirirken 48 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili Gaziantep mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 Türk yaralandı, biri ile görüştüm" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

GAZİANTEP'E YAPILAN YATIRIMLAR

"Şanlıurfa'da insanlık tarihinin en eski izleri bulundu. 2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettik. Göbeklitepe Gaziantep'in de turizmine ve ekonomisine katkı bulunacak bir projedir. Gaziantep bugüne kadar hep yanımızda oldu. Ama bu kez Antep'ten delikanlılığına yakışır bir rekor bekliyorum. Son 17 yılda Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık. Bin 135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 tesis kazandırdık. Bir de bin 875 yataklı şehir hastanesi yapacağız. Şehrimizin güney bölgesinde yeni bir yerleşim alanı kuruyoruz. İmar barışıyla 194 bin kardeşimizin sorununu çözdük."

MUHALEFETE YÜKLENDİ

"Bay Kemal istihdam için üretim gerekli diyor. Üretimden önce yatırımdan gerekli. Adamın haberi yok. Garip, anlamaz. Bir koyun verin kaybeder gelir. Biz ülkemiz için ne yapabiliriz diye düşünürken birileri suyu bulandırmanın derdinde. Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var bir de CHP'nin etrafında kurulan ittifak var. Kimin kimi desteklediği belli değil. CHP'nin listesinde HDP meclis adayları, FETÖ'nün adayları cirit atıyor. Ötekinde de aynı şekilde. Neyseki herkes rolünü iyi oynayamıyor. Ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan diye bir yer var. Oraya git. Bunlar bayrak düşmanı, bunlar bizim bayraklarımızı yaktılar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

EZANIN ISLIKLANMASI

"8 Mart'ta toplanırken senin iznin var mı? Bu ülke yol geçen hanı mı? Ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musun? Valilik nereye izin verirse yürüyüşünü orada yapacaksın. Onun için gereği yapıldı o akşam onlar oradan dağıtıldı. Taksim'da CHP bayraklarıyla onların paçavraları yan yana. CHP Genel Başkanı istediği kadar kendini paralasın. YPG Türkiye'ye saldırmaz diyor. Madem öyle biz tepelerine binene kadar, düşen bombalar sıkılan kurşunlar kimden geliyordu. Ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? Hadi onlar çıkarları için yapıyor ama Kılıçdaroğlu neden onların avukatlığına soyunuyor? Onun için 31 Mart beka seçimidir."

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI: 600 BİN DOLAR DOLANDIRDI

"Ankara'da belediye başkan adayı 600 bin dolar müvekkilini dolandırıyor. Şu anda bütün belgeler ortaya döküldü. Artık gizleyecek bir yerleri kalmadı. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart en büyük fırsattır."

YENİ ZELANDA KATLİAMI

"Yeni Zelanda'da yaşanan hadiseyi izlediniz mi? İslam düşmanı katiller cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyor. saldırının görüntüleri canlı yayınlandı. 49 kardeşimiz şehit oldu. Bunların dışında 3 tane Türk var, onlar da yaralı. Bir tanesi ile görüştüm. Bu katil bildiri yayınlamış. Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı hedef alıyor. Neymiş boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş. İstanbul'a gelip hepimizi öldürüp topraklarımızdan sürer Ayasofya'yı minarelerinden kurtarırlarmış. Be hey gafil önce şunu bil... Ben neden girdim içeri. Ziya Gökalp'in şiiri vardı. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Her yerin bomba olsa ne yazar. Sen masum Müslümanları buldun."