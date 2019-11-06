Son dakika: Erdoğan: İlk kez açıklıyorum, Bağdadi'nin hanımını yakaladık
Son dakika: Beştepe'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk defa açıklıyorum. Bağdadi'nin hanımını da yakaladık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini de yakaladık." dedi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık." şeklinde konuştu.
VİDEO: Son dakika: Erdoğan: İlk kez açıklıyorum, Bağdadi'nin hanımını yakaladık