Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması: Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımların atılması

03.09.2019 21:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe karşın teşekkür etti. Erdoğan, "Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik. Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden birisidir. Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Savunma sanayi alanında işbirliğimizi ileriye götürme konusunda görüşmelerimiz oldu."

KRİTİK İDLİB AÇIKLAMASI

Güvenli bölge konusunda da konuşan Erdoğan, " Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımların atılması. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmemiz gerçekleşirse bu konu masadaki en önemli konulardan biri" dedi.

"İbdlib'de sivil halkın can kaybını engellemek için ne yapabilirsiniz?" sorusuna ise Erdoğan, "Türkiye olarak AB'nin bize vermiş olduğu birçok sözler var. Bu sözler bizim milli bütçemize parasal destek sözü değil, uluslarası kuruluşlar vasıtasıyla Kızılay, AFAD gibi kurumlarımıza verilecek destekti. Bizim yatırımımız 40 milyar euroyu buldu ama AB'nin katkısı 3 milyar euroyu bile bulmadı. Bir güvenli bölge teklifimiz var. Avrupa'nın önemli ülkeleri ile görüştüm, Suudi Arabistan ile görüştüm. Hepsi de bu güzel bir teklif ve anlayış dediler.

"AYIN 16'SINDA YAPILACAK GÖRÜŞMEDEN BİR KARAR ÇIKACAK"

30 kilometre derinliği olan güvenli bölgede evler inşaa edeceğiz, bunların bahçeleri de olacak ve Suriyeliler ekip biçecekler dedik… ama maalesef güvenli bölgenin sadece adı kaldı. İdlib de Halep gibi yerle yeksan olup yok olmaya başladı. Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yadımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Askeri noktada heyetlerimiz hala görüşüyorlar. Birileri buraya geliyor, bizim heyetlerimiz bir yere gitmiyor. Ayın 16'sında yapılacak görüşmeden de bir karar çıkacak. İdlib bizim meselemizdir, buradan çıkacak göç bizim sınırlarımızı zorlayacak. Oradan çıkacak herhangi bir ateş bizim ülkemizi yakar." yanıtını verdi.