Son Dakika! Erdoğan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan öne çıkan detaylar:

S-400 ile ilgili bugüne kadar birçok kez gerek şahsım, gerek ilgili arkadaşlarım bu konuda işin bittiğini, işin teslim süreci içinde olduğunu ifade ettik. nedense bizim söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor.

"ZAMANI GELİNCE ORTAYA ÇIKACAK"

Şunu unutmayın. Türkiye bir NATO ülkesidir, ABD de NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa bilemiyorum. Bu güne kadar Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri almadım. Alt kademelerde bunu dillendiriyorlar. Bu seyahatimizde de Trump ile görüşmemizde bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B planı C planı... Daha doğmamış çocuğa don biçilmesin. Bunlar saklı kalsın, zamanı gelince ortaya çıkar.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemini biz milletimize sunmadık mı? Bundan sonraki süreçte nerede ne gibi aksamalar varsa bunlar giderilecektir. Akşam yat sabah referandum olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Başkanlık sistemini ilk biz deniyoruz. Parlementer siteminin bizi nereye getirdiğini görüyoruz. Bedeller ödedik. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle de hareket edecek değiliz.

ÖCALAN'A YAPILAN ZİYARET

Türkiye'de hangi kurum hangi şartlar altında çalışacak bu yasalarla belirlenmiştir. Cezaevinde yatanlara hangi kurum ziyaret için müsade eder, hangi şartlar altında müsade eder bunlar bellidir. Adalet Bakanlığı'na müracat yapılmıştır ve böyle bir adım atılmıştır. Bunla ilgili olarak da bakanlığımız, hatta MİT bu çalışmalarını yaparken, kime, nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve değerlendirmesini de yapar. Onun için kalkıp da muhalefetten şöyle gelen sese bakmaz. Kararını vermiştir. Olay bu kadar basittir.

OSMAN ÖCALAN İLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum. Bu konuda da onlara güveniyorum. TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize "Neden TRT Kürdi'yi kurdunuz?' demedi. TRT Kürdi'yi kurduğumuza göre de TRT'yi yönetenler tüm hassasiyetleri göz önünde bulundurup adımlarını atarlar ve TRT Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür, neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür ve buna göre de adımlarını atarlar. Buna göre de adımlarını atmışlardır.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Suriye konusunu Sayın Trump'la da Sayın Putin'le görüşmelerimizde de gündeme getireceğiz. PYD/YPG'nin terör koridoru olarak belirledikleri yerden onları tamamen derdest ettik. Münbiç'te verilen sözleri tutmaları, işgalcilerin süratle Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ'DE YAŞANANLAR

Denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayanların orada hepsinin eşit hakkı vardır.