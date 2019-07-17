Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarına saldırı: Türk diplomat şehit oldu

Irak'ın Erbil kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomatların içinde bulunduğu Huqqabaz adlı restorana, 14.30 sularında saldırı gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı (AA) bir diplomatın şehit olduğunu bildirdi. Ayrıca bir Irak vatandaşının öldüğü, bir diğerinin de yaralandığı bildiriliyor.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

ERBİL EMNİYETİ: BİR DİPLOMAT, BİR IRAKLI HAYATINI KAYBETTİ

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan diplomatların can güvenliğinin korunacağı, bölgenin huzurunun kaçmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

RUDAW: KONSOLOS YARDIMCISI YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeyi kontrol eden Barzani'nin yayın organı Rudaw, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve saldırı sırasında olay yerinde olmadığını aktardı. Rudaw'a göre, saldırıda Konsolos Yardımcısı hayatını kaybetti.

REUTERS: 3 KİŞİ ÖLDÜ

Reuters haber ajansına göre, en az 3 Erbil Başkonsolosluğu çalışanı hayatını kaybetti.

PKK İDDİASI

Terör saldırısını PKK'nın gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz."

IRAK DIŞİŞLERİ: KINIYORUZ

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Erbil'de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıda Irak vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı bilgisine yer veren Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Olay yerinden ilk görüntüler;