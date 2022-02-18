EMEKLİ ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜNDE 'SAHTE İÇKİ' ŞÜPHESİ

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da emekli öğretmen İbrahim Koca (60), evinde ölü bulundu. Koca'nın sahte içkiden zehirlendiği değerlendiriliyor.

İlkadım ilçesi, Saitbey Mahallesi, 100'üncü Yıl Bulvarı'daki apartmanda emekli öğretmen İbrahim Koca'yı hareketsiz bulan kız kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ekipler, Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Koca'nın odasında şişeler ile içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Sahte içkiden zehirlendiği üzerinde durulan Koca'nın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.