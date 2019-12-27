: Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi

27.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:07

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde AFAD verilerine göre 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.02 meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olacak açıklanırken deprem; 38.3938 enleme 39.0018 boylamda gerçekleşti.

Kandilli ise Sivrice'deki depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

İlk belirlemelere göre depremin Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Tunceli'de de şiddetini hissettirdiği öğrenildi.

Şu an için ise can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığı öğrenildi.

YAKLAŞIK 30 DAKİKA İÇİNDE ÜÇ DEPREM DAHA

Elazığ'da bu depremin ardından yaklaşık 10 dakika içerisinde iki deprem daha meydana geldi. Yine Sivrice ilçesinde meydana gelen depremler, saat 10.09'da 2,6 büyüklüğünde saat 10.11'de 3,8 büyüklüğünde saat 10.23'te ise 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Elazığ'da saat 10.02 sıralarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.9'luk deprem korkuturken, okullar da tatil edildi.

Şu ana kadar sadece ilçeye bağlı bir köyde 2-3 evde çatlak olduğuna dair ihbar geldiği öğrenildi. Öte yandan, AFAD 4,9'luk deprem sonrası artçı depremler meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Valilik kararıyla kentteki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

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