Son dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi
Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Sürsürü'de 4, Mustafa Paşa'da bir kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Depremde can kaybı 36'ya yükseldi.
6.8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sürsürü'de depremde yıkılan Dilek Apartmanının birinci katına ulaşıldı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İKİ KİŞİ DAHA ENKAZIN ALTINDA
Ekipler bir kişinin daha cansız bedenini çıkardı. 2 kişiye ulaşıldı, 3 kişi ise aranıyor.
MUSTAFA PAŞA'DA ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI
Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Depremde can kaybı 36'ya yükseldi. Enkazdan şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Öte yandan Mustafa Paşa mahallesinde enkaz altında kimsenin kalmadığı düşünülüyor.