: Son dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat etti

25.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:54

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde 6 aylık hamile olan Pınar Dişli enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Anne Dişli'nin kurtarılmasından kısa süre sonra ailenin erkek çocuğu Miraç Dişli de enkaz altından kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından acı haberler kadar iyi haberler de geliyor. 21 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla kişinin yaralandığı doğal felakette 6 aylık hamile olan Pınar Dişli AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. Pınar Dişli'nin enkaz altından çıkarılışı kameralara saniye saniye yansıdı.

MERKEZDE VE GEZİN'DE 2 KİŞİ DAHA KURTARILMIŞTI

Öte yandan bu olaydan yaklaşık bir saat kadar önce, biri merkezde diğeri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkazdan kurtarılmıştı.

AFAD, biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi. AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

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