Son dakika... Elazığ'da çıkan yangında 200 dekar ormanlık alan zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Elazığ'da çıkan yangında 200 dekar ormanlık alan zarar gördü

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ormanlık alanda zarar oluşurken yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

15.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:16

Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ormanlık alanda zarar oluşurken yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Damlapınar köyü kırsalındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kaymakamlık, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Palu ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Yaklaşık 200 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yangın söndürme araçları ve iş makineleri ile müdahalesi sürüyor.

Palu Kaymakamı Tayfun Deli bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını inceleyerek son durumla ilgili bilgi aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Elazığ'da çıkan yangında 200 dekar ormanlık alan zarar gördü

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Halife Hafter Erol Mütercimler Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Defne Samyeli Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Adem Büyük Gökhan Töre Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kredi Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika... Elazığ'da çıkan yangında 200 dekar ormanlık alan zarar gördü - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 18:23:51. #1.14#
title