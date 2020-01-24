Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu
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Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

24.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:07
Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu

'nin verilerine 'ın ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir oldu. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.

Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu

: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu
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