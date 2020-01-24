Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
24.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:07
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.
Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
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