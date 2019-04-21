Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Saldırıya İlk Yorum: Talimat Aldılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRI

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı şehit cenazesinde bir grubun fiili saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik tedbiri kapsamında çevredeki bir evde tutulan Kılıçdaroğlu'nun, bir süre sonra zırhlı araçla evden çıkarıldığı öğrenildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde saldırıya uğradı.

İMAMOĞLU: BU HAREKETİ YAPANLAR TALİMAT ALMIŞ KİŞİLERDİR

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nın şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, "Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşandı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz, görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak, saygı kazanacak. Yurtta sulh, cihanda sulh." ifadelerini kullandı.