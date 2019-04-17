Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, Görevi Devralmak İçin Mevlüt Uysal'ın Odasına Gitti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldığını açıkladı. İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevini devralmak için Saraçhane'deki İBB binasına geldi.

Görevi devralmak için İBB binasına gelen İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"MEVLÜT UYSAL'DAN GÖREVİ ALACAĞIM"

İstanbul'daki bu süreç biraz farklı, hızlı, değişik bir biçimde işledi bugün. Şu an itibariyle sizinle önümüzdeki programı paylaşmak istiyorum. Öncelikle sizlerle birkaç cümle paylaşacağım. Daha sonra Mevlüt Uysal'dan görevi alacağım, oradan fotoğraf servis edeceğiz.

"SÜRECİ ANLATACAĞIMIZ BİR BULUŞMAMIZ OLACAK"

Aynı zamanda, oldukça kalabalık her anında bize yardımcı olan birçok parti üst düzey yöneticilerimiz var, yüzlerce insan bize katkı sundu. Yukarıda küçük bir makam odası var.

Halkımıza dışarıda otobüsün üzerinden hitap edeceğim, çağrımı yapacağım. Halkımızla bu hafta sonu cumartesi ya da pazartesi günü bütün İstanbul halkımızı davet ederek süreci anlatacağımız bir buluşmamız olacak. Herkesi, kadın erkek, çoluk çocuk herkesi Saraçhane'ye bekliyoruz diyeceğiz.

"BİZİM İÇİMİZ VE VİCDANIMIZ NET"

Bugün mazbatamızı teslim aldık; ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün alanları bu saatten sonra bütün insanlara açılmıştır, açılacaktır.

Bu belediyede çalışan herkes; bir kişiye, bir gruba ya da bir partiye değil, 16 milyon insana hizmete başlamıştır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bazı süreçler var, bu süreçlerle ilgili neticeleri ilgili kurullardan bekliyoruz. Bizim içimiz ve vicdanımız net.

"İMAMOĞLU, MAZBATASINI ALDI, ŞİMDİ BİRLİKTE SARAÇHANE'YE GİDİYORUZ"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulunca mazbatasının hazırlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada partililerce coşkuyla karşılanan İmamoğlu, daha sonra adliyeye girerek İl Seçim Kurulu'na geçti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz. Biz önden gidiyoruz, onu orada karşılayacağız." dedi.

İBB BİNASINA GEÇEREK GÖREVİ DEVRALACAK

AK Parti'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı "mazbata" başvurusu reddedildi. Davet üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giden Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. Artık resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu, şimdi İBB binasına geçerek görevi devralacak.

MAZBATAYI ALMAK İÇİN İL SEÇİM KURULUNA ÇAĞRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna çağrıldı.

Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giden Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alacak. Tweetter'dan paylaşım yapan Yıldırım, "Mazbatamızı alıyoruz. Teşekkürler İstanbul." dedi.

İBB'deki devir teslimin saat 18'de yapılması öngörülüyor.

MAZBATA HAZIRLANDI

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası İl Seçim Kurulunda hazırlandı. İmamoğlu'nun mazbatasının görüntüsü ortaya çıktı.

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatası Hazırlandı! İşte Görüntüsü

TUTANAKLAR TESLİM EDİLDİ SEÇİM KURULU TOPLANTIYA GİRDİ

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun hazırladığı ıslak imzalı tutanaklar, polis koruması eşliğinde Çağlayan'da bulunan İl Seçim Kurulu'na el teslim edilmek üzere yola çıkmıştı. Tutanaklar, İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. Tutanakların gelmesinin ardından İl Seçim Kurulu toplantıya girdi.

KAFTANCIOĞLU: MAZBATAMIZI ALIYORUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mazbatamızı alıyoruz" dedi.

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatası Hazırlandı! İşte Görüntüsü

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI: MAZBATASINI ALMAK ÜZERE ÇAĞRILDI

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kuruluna çağrıldı.

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatası Hazırlandı! İşte Görüntüsü

İmamoğlu, mazbatasını almaya böyle gitti.

MALTEPE'DE MAZBATA VERİLDİ

Barış Yarkadaş, AK Parti ve MHP'nin itiraz ettiği Maltepe'de, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın mazbata alacağını duyurdu.

AK PARTİ MALTEPE'DE DE İTİRAZ ETTİ

AK Parti, Maltepe'de ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'na iptal başvurusunda bulundu.

AK PARTİ MAZBATA VERİLMESİN BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Birleştirme tutanaklarının ardından İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Ekrem İmamoğlu'na mazbata vermesi bekleniyor. Ancak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı dün İl Seçim Kuruluna başvurarak Yüksem Seçim Kurulu'na yaptıkları olağanüstü itirazın beklenmesi bu süreçte İmamoğlu'na mazbata verilmemesini talep etmişti.

"MAZBATAMIZI ALIYORUZ, TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"

Mazbatasını almak üzere Çağlayan'a gelen Ekrem İmamoğlu, "Mazbatamızı alıyoruz. Teşekkürler İstanbul" şeklinde tweet attı. İmamoğlu ardından, "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum." paylaşımında bulundu.