Son Dakika: Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

03.10.2019 07:57

AFAD, Fethiye açıklarında saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Dalaman'ın 43.66 km açıklarında meydana gelen deprem, Fethiye ve Dalaman'da hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre ise, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Marmaris ve Fethiye civarında da hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde, Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 5,1

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Depremin Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildiği belirtildi.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, canlı yayında depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Karakuş, "Belirgin bir şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da herhangi bir sıkıntımız, can ve mal kaybımız yok. Depremin her türlüsü korkutucudur. Kaymakam beyle görüştük okulların tatil olması gibi bir durum olmaz. Biraz sonra netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.