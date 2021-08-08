Son dakika! Edremit'teki kaza Ayvalık'ı yaktı

Son dakika haber... Sabah saatlerinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin arasında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in de bulunması Ayvalık'ı yasa boğdu.

Sabah saatlerinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin arasında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in de bulunması Ayvalık'ı yasa boğdu.

15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu.

Ayvalık'ta uzun yıllar İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapan ve ilçe halkının çok sevdiği Hüseyin Toker'in iki kızından küçüğü olan Bilge Toker'in elim kazada hayatını kaybetmesi ilçeyi derin bir üzüntüye boğdu.

CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı'nın bir önceki dönem İlçe Başkanlığı görevinde bulunan emekli öğretmen Ahmet Toker'in de yeğeni olan Bilge Toker, cana yakınlığı ve yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı