Son dakika! Edremit'teki kaza Ayvalık'ı yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Edremit'teki kaza Ayvalık'ı yaktı

Son dakika! Edremit'teki kaza Ayvalık'ı yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sabah saatlerinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin arasında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in de bulunması Ayvalık'ı yasa boğdu.

Sabah saatlerinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin arasında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in de bulunması Ayvalık'ı yasa boğdu.

15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu.

Ayvalık'ta uzun yıllar İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapan ve ilçe halkının çok sevdiği Hüseyin Toker'in iki kızından küçüğü olan Bilge Toker'in elim kazada hayatını kaybetmesi ilçeyi derin bir üzüntüye boğdu.

CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı'nın bir önceki dönem İlçe Başkanlığı görevinde bulunan emekli öğretmen Ahmet Toker'in de yeğeni olan Bilge Toker, cana yakınlığı ve yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuştu. - BALIKESİR

Son dakika! Edremit'teki kaza Ayvalık'ı yaktı
Son dakika! Edremit'teki kaza Ayvalık'ı yaktı
Son dakika! Edremit'teki kaza Ayvalık'ı yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerce telefonları açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu
Günlerce telefonları açmadı! Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay ölü bulundu
Morg önünde büyük acı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor
Morg önünde büyük acı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor
Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Süreyya Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Hakan Reçber Alex Teixeira Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Edremit'teki kaza Ayvalık'ı yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 18:20:32. #1.14#

title