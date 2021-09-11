Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı - Haberler
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Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: 5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı E-5 araçların arasında koşan, dans eden çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda akan trafikte koşan, dans eden çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

E-5 araçların arasında koşan, dans eden çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı

İSTANBUL - Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda akan trafikte koşan, dans eden çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Çocuklar dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu'nda bulunan Sefaköy metrobüs durağı önünde tehlikeye aldırmadan oyun oynadı. Dakikalarca süren oyunda akan trafiği ortasında koşan, gezen ve dans eden çocuklar, sürücülerin kornalarına aldırmadan tehlikeli eğlencelerine devam etti. Çocuklardan biri, yol ortasında uzun süren oyunlarının ardından metrobüsün demirlerine tırmanırken görüntülendi. Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

Son dakika! E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Son Dakika Haberleri
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