Koronavirüs insan derisinde 9 saate kadar kalabiliyor

Japonya'da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı. Benzer rahatsızlıklar gösteren gripte 2 saat ciltte kalırken koronavirüste bu süre 9 saatte çıkıyor. Bilim adamları temizliğin önemini vurguladı.