Koronavirüs insan derisinde 9 saate kadar kalabiliyor
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Koronavirüs insan derisinde 9 saate kadar kalabiliyor

06.10.2020 08:50 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:29
Koronavirüs insan derisinde 9 saate kadar kalabiliyor

Japonya'da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı. Benzer rahatsızlıklar gösteren gripte 2 saat ciltte kalırken koronavirüste bu süre 9 saatte çıkıyor. Bilim adamları temizliğin önemini vurguladı.

Japonya'daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken koronavirüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

EL YIKAMAK ÖNEMLİ

Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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