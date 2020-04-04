Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Aralık, Güncel

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı

Son dakika: 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen ve 13 Ocak günü ilk kez Çin dışında bir ülkede görülen yeni tip koronavirüs salgınının sebep olduğu can kaybı tüm dünyada 60 bini aştı.

04.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:18
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilen, 13 Ocak'ta Hong Kong'a sıçrayarak Çin ana karası dışında ilk kez bir ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktığı günden bu yana yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen 200'den fazla ülkeye tesir etti ve 60 binin üzerinde insanın ölümüne sebep oldu. Salgın ayrıca 1 milyonun üzerinde insana sıçradı. Enfekte olan hastalardan yaklaşık 230 bini hastalığı yendi ve taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 60 bini aştı.

VAKA SAYISI DA 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "habermetre" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 113'e, vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 114'e ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.

ÇİN ÖLÜMLERDE 7. SIRADA

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı. Yeni tip koronavirüs kaynaklı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya "1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler" oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı

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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
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