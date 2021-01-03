Son dakika: Dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı
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Son dakika: Dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı

03.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:18
Son dakika: Dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın, dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı.

Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte saat 15.30 sıralarında iddiaya göre, çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle apartman sakinleri kısa sürede evlerini boşaltırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bir kadın dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Son dakika: Dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı
Son dakika: Dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı
Son dakika: Dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı
Son dakika: Dumanların sardığı binaya girip, muhabbet kuşunu kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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