Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluse, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre'deki vaka sayılarının olumlu seyrettiğini ancak İngiltere, Belarus, Türkiye ve Rusya'daki vaka sayılarında yükselme gerçekleştiğini belirtti.

DSÖ'nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, güncel durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Kluge, Avrupa için gelecek iki haftanın çok kritik olduğunu söylerken, "Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var" dedi.

"GARDIMIZI İNDİRMEMEMİZ GEREK"

Dr. Kluge açıklamalarına, "Gelecek 2 hafta Avrupa için çok kritik. Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına aldanmayalım, gardımızı indirmememiz gerek. Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok" dedi.

"VAKALARIN YÜZDE 50'Sİ AVRUPA'DA"

Avrupa'da vaka sayısının arttığını belirten Kluge, "Son 10 günde Avrupa'daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 50'sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde" ifadesini kullandı.