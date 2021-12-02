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Son dakika: Dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te babasının öldüresiye döverek hastanelik ettiği 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te babasının öldüresiye döverek hastanelik ettiği 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı.

Gaziantep'te babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek ile annesi Semra Göç, devlet koruması altına alındı. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 gün önce Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına koruma tedbir kararı çıkartılması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu incelemeye alan Başsavcılık, minik Cihan ile anne Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkarttı.

Polis koruması altındalar

Kararın çıkartılmasının ardından anne ile bebeği polis koruması altına alındı. Şuan ailesinin yanında olan anne Göç'ün talep etmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da barınması için imkanda sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 gün önce yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır. Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. - GAZİANTEP

Son dakika: Dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

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