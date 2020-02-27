: Son dakika: Diyanet'ten umre ziyareti açıklaması: Yeni kayıt alınmayacak

27.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:21

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması üzerine Türk umrecilerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığı hatırlatıldı.

"YENİ UMRE KAYDI ALINMAYACAKTIR"

Tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişlerin geçici olarak durdurulduğunun belirtildiği açıklamada, "Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakasına rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan'da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır." denildi.

ARABİSTAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Suudi Arabistan da Kovid-19 salgını dolayısıyla geçici süreliğine umre ziyaretlerini kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA'DAN HAC İBADETİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası programında Kovid-19 salgını nedeniyle Hac ibadetinin ertelenme ihtimaline ilişkin, "Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız" demişti.

Haber Videosu