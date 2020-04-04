Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan 156 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi ve İspanya'nın parasını ödediği tıbbi cihazların Türkiye'de alıkonulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İspanya'nın aldığı tibbi cihazlara el koyduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve İspanya Dışişleri Bakanı'nın da bu olayı yalanladığını ifade etti.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken ülkeler arasında medikal malzemelerle ilgili de çekişmeler yaşandığı yönünde haberler çıkıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye ve İspanya arasında bu konuda çıkan haberler hakkında konuştu.

"SOLUNUM CİHAZI İHRACATI İZNE BAĞLI"

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: "İspanya Dışişleri Bakanı biraz önce açıklama yaptı. Bazı bölgelerde medyada Türkiye'yle ilgili çıkan haberleri reddetti. Bizim şu anda önümüzdeki listeye göre 94 ülkeden 41 malzeme talebi var. Bu taleplerin hepsinin karşılamamız mümkün değil. 23 ülkeye farklı malzemeler gönderdik. Sağlık Bakanlığımızın tespitlerine göre ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak. Bizim ihtiyaçlarımız garanti altına almamız lazım. İspanya'dan da uzun listelik bir talep gelmişti. Bunların hepsinin karşılamamız mümkün değil. Solunum cihazı ihracatı da izne bağlı.

"İSPANYA İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Bugün gerçekten İspanya'da çıkan yanlış haberden dolayı yanlış yorumlarda geldi. Özellikle de ürünlere el koyma gibi çok çirkin bir suçlama oldu. Ama Dışişleri Bakanı canlı yayında gerçekleri açıklamış oldu. İspanya İtalya AB içinde bizi güçlü destekleyen ülkelerden biridir. İspanya ile her türlü ilişkilerimiz çok iyi."

"YURT DIŞINDA 156 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında hayatını kaybeden Türklerle ilgili de son veriyi verdi ve "Yurt dışındaki olan zor durumdaki vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımız sürdürüyoruz. 55 yakın ülkeden 25 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 14 gün karantinaya tabi tutuluyor. Yurt dışında 156 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50'ye yakın cenazeyi ülkemize getirdik." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, "Fransa'da 55, Almanya'da 31, Hollanda'da 22, İngiltere'de 16, Belçika'da 14, ABD'de 7, İsveç'te 5, İsviçre'de 3, Avusturya'da 2, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti" dedi.