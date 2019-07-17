Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil saldırısı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Irak merkezi yönetimi ve bölgesel Kürt yönetimi ile temas halinde olduklarını ve gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi. Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Erbil'de konsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırı, 3 kişi tarafından düzenlendi" dedi.

"KENDİ İÇİMİZDE İSTİHBARATIMIZLA SÜRECİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Çavuşoğlu, "Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırıyorlar. Hem Erbil, hem Bağdat ile temas halindeyiz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı kendisi şu anda Washington'da, saldırganların yakalanması, arkasında ne var, bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz. Kendi içimizde istihbaratımızla süreci değerlendiriyoruz. Gerekirse heyet de göndeririz tabii, tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gereken neyse onu biz yaparız. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda atılması gereken adımlar konusunda onlarla temaslarımız sürüyor. Böyle bir saldırı olunca, ilk akla gelen terör saldırı oluyor. Yan masada iki tane de Iraklının öldürülmesi, daha doğrusu saldırıya uğraması birinin öldürülmesi, diğeri ağır bir şekilde yaralıymış, onlara yönelik de saldırı olduğu için tam detaylı bilgi vermesi için bunların ortaya çıkması gerekiyor. Bunlar ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız" ifadelerini aktardı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların da bulunduğu restorana bugün öğle yemeği esnasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Anadolu Ajansı, bir Türk diplomatın şehit olduğunu bildiriyor. Ayrıca bir Irak vatandaşı öldü, bir diğeri de yaralandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Irak Dışişleri Bakanı, IKBY Başkanı ve Başbakanı ile telefonda görüştü.

RUDAW: KONSOLOS YARDIMCISI YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeyi kontrol eden Barzani'nin yayın organı Rudaw, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve saldırı sırasında olay yerinde olmadığını aktardı. Rudaw'a göre, saldırıda Konsolos Yardımcısı hayatını kaybetti.