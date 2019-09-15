Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap

15.09.2019 14:15

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadine tepkiler sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu'nun bu vaadine karşılık çok sert açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak, "Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti" dedi.

HAMAS REJİMİ HAREKETE GEÇME ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Hamas yönetimi yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşı acilen bölgesel ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısında bulunmuş, "İşgalcilere hadlerinin bildirilmesi için Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ile bölgeden ve diğer ülkelerinin harekete geçmelerine ihtiyacımız var. Düşman (İsrail), kınama ifadelerinin yetmediği ve yeterli olmadığı yeni bir yayılma aşamasına hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA