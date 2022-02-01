Son Dakika! Bahçeli'den İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İmamoğlu'na tepki: Görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mıydı?

Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce insan araçlarıyla yolda kaldı, toplu taşımalarda izdiham yaşandı. Kar yağışının etkisini gösterdiği akşam İngiliz büyükelçi ile bir balıkçıda yemek yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tepkileri üzerine çekti.

"İSTANBUL BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ"

Bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde de İmamoğlu vardı. Bahçeli, "Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Mühim olan tedbirleri kar yağmadan almaktı. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler zinciridir. İmamoğlu balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul'da balık baştan tuz da hepten kokmuştur. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi." dedi.

"BAŞKAN BALIKÇIDA, SÖZCÜSÜ İSVİÇRE'DE TATİLDE"

Restoran önündeki MOBESE kayıtlarının servis edilmesi tartışmalarına da katılan MHP lideri şöyle devam etti: "Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar yüzsüzler MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu söyleyin. Belediye başkanı balıkçıda yerken, sözcüsü de İsviçre'de karla mücadele etmiştir. Sanıyorum Alp'lerde epey zorluğa katlanmıştır. Ne de olsa yoğun kar yağışı altında kayak yapmak oldukça hırpalamıştır.

"İMAMOĞLU GÖREVDEN AFFINI İSTEMELİDİR"

Bir büyükelçiyi 16 milyondan daha fazla önemseyen birine bu şehir nasıl emanet edilecektir? Ayrıca bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi? Balık masasındaki konuşmalar tutanak altına alınmış mıdır? İmamoğlu görevinden affını istemeli, İstanbul'un önünü açmalıdır."