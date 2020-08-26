Son Dakika: Denizli'de trafik kazası: 1 ölü Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iş çıkışı evine restoran işletmecisi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iş çıkışı evine restoran işletmecisi hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restaurant işletmecisi olduğunu öğrenilen 36 yaşındaki Ömür Ü., işyerini kapatmasının ardından evine gitmek üzere yola çıktı. Eski okul mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çam ağacına çarptı. Çevredeki vatandaşların kaza sesini duyması ile yardıma koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Bölgeye gelen nöbetçi savcı incelemelerde bulundu. Ardından jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Ömer Ü.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA