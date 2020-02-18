Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı

18.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gezi Parkı davasında verilen beraat kararları, FETÖ'nün siyasi ayağı ve İdlib başta olmak üzere birçok konu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Kalın, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun "Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduk" iddiasına da yanıt verdi.

"TACİZ ATIŞINA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ"

İbrahim Kalın, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'nda bir Türk gemisinin vurulduğu yönündeki iddiasına yanıt verdi. Taciz atışlarının isabetsiz olduğunu söyleyen Kalın, "Derhal misliyle karşılık verildi. Bizim karşılık vermemizden sonra durumun sakin olduğunu ifade edebilirim" dedi.

BÖLGEDEKİ KAYNAKLAR YALANLADI

Bölgedeki Türkiye yakın kaynaklar ise gelişmeyi yalanladı. Herhangi bir geminin vurulmadığını Trablus Limanı'na düzenlenen roketli saldırıda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.

BM TEMSİLCİSİ DE "LİMAN VURULDU" DEDİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de olayla ilgili Trablus Limanı'nın saldırıya uğradığını söyledi.

LİBYA LİMANLAR MÜDÜRLÜĞÜ: TÜRK GEMİSİ BULUNMUYOR

Öte yandan, Libya Limanlar Müdürlüğü, darbeci Halife Hafter güçleri tarafından bombalanan Trablus limanında Türk gemisinin bulunmadığını açıkladı.

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