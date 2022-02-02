Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kış Kartalı" paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kış Kartalı" paylaşımı Açıklaması

AA, Abdullah Yasin Güler - Politika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye'deki teröristlere karşı başlatılan Kış Kartalı Hava Harekatı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye'deki teröristlere karşı başlatılan Kış Kartalı Hava Harekatı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Oktay, Twitter paylaşımında, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" başlıklı açıklamasını alıntıladı.

Fuat Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin."

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

Politika, Haber

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