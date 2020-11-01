Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması...

01.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:03
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

İlgili Haberler

Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
İzmir'deki deprem - Deniz suyu taştı (3)
İzmir'deki deprem - Deniz suyu taştı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş İlham Aliyev Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Gökhan Alkan Demet Özdemir
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 11:07:35. #1.15#
title