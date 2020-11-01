Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması...
01.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:03
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan