Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırmıştı. Aşı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

"EN KISA SÜREDE TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama planlamasına göre 28 günlük bekleme süresinin ardından bugün koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Telegram hesabından haberi duyuran Erdoğan, şu mesajı paylaştı: "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla..."

BAHÇELİ DE İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI

MHP lideri Devlet Bahçeli de gün içerisinde bir fotoğraf paylaşarak ikinci doz aşısını yaptırdığını duyurarak, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.