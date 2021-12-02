Son dakika! Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

AA / Dilara Zengin - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu: (3)

AA / Dilara Zengin - Son Dakika Haberleri

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