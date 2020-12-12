Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır."
12.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:01
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik