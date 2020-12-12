Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır."
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır."

12.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:01
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:04:29. #1.15#
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