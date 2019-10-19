Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz

19.10.2019 16:12

Kayseri'de toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD ile yapılan mutabakat gereği teröristlerin 120 saatlik süreçte çekilmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Olursa olur. Olmazsa, 120 saatin bittiği dakika harekatımız kaldığın yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

VERİLEN ZAMAN DARALIYOR



Terör örgütü YPG'ye gözdağı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik. Teröristlerin belirlediğimiz bölge dışına çıkması halinde Barış PınarıHarekatı'nın sona ereceğini söyledi. Grup toplantısında bir gecede bitirilmesini dile getirmiştik. Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. İki taraf da kendi anlayışına göre kamuoyuna açıklama yaptı. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Olursa olur 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeye devam ederiz." şeklinde konuştu.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



"Baktık sınır güvenliği tehdit altında kolları sıvadık. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?

Anlaşılan o ki bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce istiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa bugün de tanıyacaklar. Kıbrıs Harekatı'nda, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda tanıdıkları gibi tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya derslerini ala ala tanıyacaklar.

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kayseri'den yükselen bu ses inşallah birilerine ders olur. Barış Pınarı Harekatını başlatmamızdan bu yana akılla mantıkla devlet yönetimiyle izah edilmesi mümkün olmayan garip tepkiler var. Söylediğimiz yaptığımız gayet basit. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Suriyelilerin evine dönmeleri için güvenli şartları sağlayacağız diyoruz.

"PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM"

Sayın Trump ile dün akşam görüştüm, bunları konuştum. Salı günü Sayın Putin ile görüşüp yolumuza devam edeceğiz. Harekat bölgesinin bir kısmında Rusya'nın korumasındaki rejim güçleri yer alıyor. Bunu Sayın Putin ile ele alacağız. Bir hal ve çaresi vardır. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MASAYA OTURMAYIZ"

Baktık sınır tehdit altında kolları sıvadık. Harekat başladığı günden beri tuhaf tepkiler sergileniyor. Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Halbuki yaptığımız iş net. Sınırımızdaki terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Böyle bir ortamda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır. Biz sahada ne kadar kararlıysak diplomasi yollarında da o derece esnek olduk. Terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Bir devlet terör örgütü ile masaya oturmaz. Birileri oturuyor, varsın otursunlar."