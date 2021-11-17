Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
3 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
İki lider en son 3 hafta önce bir araya gelmiş, iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını ele almıştı.
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet