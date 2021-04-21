Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulde turizmcilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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