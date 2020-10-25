Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı (1)
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı (1)

25.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:36

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bağlanması Lisanslı Kuru Kayısı Deposu açılış töreni Pötürge'de anahtar teslim töreni MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bağlanması

Lisanslı Kuru Kayısı Deposu açılış töreni

Pötürge'de anahtar teslim töreni MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış törenine katıldı. (3)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı (1)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı (1)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı (1)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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