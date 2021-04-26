Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi
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Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

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Son dakika: Son dakika: Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında sınırı koydu. Erdoğan, "Vaka sayılarımızı 5 binin altına indirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs arasında 18 günlük tam kapanmaya geçileceğini açıkladı. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması konusunda sınırı da belirledi.

Erdoğan, "Bugün kabine toplantımızın salgın ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdik. Ramazan bayramının ardından iyi bir sürece girmemiz için rakamların çok daha aşağı düşmesi şarttır. Vakaları 5 binin altına düşürmeliyiz. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edemez. İlave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız kurumlarımız, bildirirlerse gereken neyse hemen yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMANIN DETAYLARI

  • 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
  • Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
  • Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek, şartları uyan yerler bu hizmete devam edecek.
  • Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.
  • Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
  • Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
  • Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
  • İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.
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