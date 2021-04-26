Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

Son dakika: Son dakika: Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında sınırı koydu. Erdoğan, "Vaka sayılarımızı 5 binin altına indirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs arasında 18 günlük tam kapanmaya geçileceğini açıkladı. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması konusunda sınırı da belirledi.

Erdoğan, "Bugün kabine toplantımızın salgın ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdik. Ramazan bayramının ardından iyi bir sürece girmemiz için rakamların çok daha aşağı düşmesi şarttır. Vakaları 5 binin altına düşürmeliyiz. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edemez. İlave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız kurumlarımız, bildirirlerse gereken neyse hemen yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMANIN DETAYLARI