Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! Türkiye 28 Temmuz'da başlayan yangınların söndürülmesine yönelik kıyasıya bir mücadele verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette, 5 ilde 12 yangın ise sürüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye 9 gündür ülkenin dört bir yanında çıkan yangınların söndürülmesine ilişkin canla başla mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vererek, orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

"Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ilde 12 yangının ise devam ettiğini kaydetti.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntıya rastlanmadı
Bakan Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntıya rastlanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (7)
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Onur Akay Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:58:43. #1.15#

title