Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor

Son dakika! Türkiye 28 Temmuz'da başlayan yangınların söndürülmesine yönelik kıyasıya bir mücadele verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette, 5 ilde 12 yangın ise sürüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye 9 gündür ülkenin dört bir yanında çıkan yangınların söndürülmesine ilişkin canla başla mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vererek, orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

"Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ilde 12 yangının ise devam ettiğini kaydetti.

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