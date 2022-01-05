Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret edecek. Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

GÜNDEMİ ELE ALACAKLAR

İki liderin ülke gündemine ve ekonomik gelişmelere ilişkin fikir alışverişi yapması bekleniyor. Kritik zirve sonrasında bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağustos ayında da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. İki liderin 50 dakikalık görüşmesi sonrasında görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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