Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler

11.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:49

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasından sonra kabinede değişikliğe gidileceği yönünde iddialara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez. Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Bunlar masa başında uydurulan haberler" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve kendisine teşekkür ederek yeni bakana başarılar diledi.

"ERDOĞAN KALEMŞÖRLERİN LAFIYLA HAREKET ETMEZ"

Yaptığı bu konuşmadan hemen sonra kabine değişikliğiyle ilgili çıkan iddiaları da yanıtlayan Erdoğan, "Tabi bununla birlikte kabine değişikliği gibi spekülasyonların da döndüğü bir süreç başlatılmak istendi. Bizim medya tabi bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez" dedi.

İşte Erdoğan'ın bahsettiği, sosyal medyada elden ele dolaşan o liste:

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler

"BİZ BURALARA MAKALELERLE GELMEDİK"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Siz yazacaksınız, ya ad televizyonlarda konuşacaksınız biz de ona göre mi heraket edeceğiz? Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Milletimizle geldik" ifadelerini kullandı.

Harekete geçmek için sadece milletin lafına baktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunun dışındaki her haber, söylenti, laf-ı güzaftır ve bu millete ihanettir" dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler

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