Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir...

24.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:36
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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