Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir...
24.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:36
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da ahvalinden haberdar olmadığımız, sokağına, hanesine iş yerine girmediğimiz, gönlüne dokunmadığınız tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy